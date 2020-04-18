Главные новости дня: 17 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 апреля.

"Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии"

MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты.

Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты.

​​​​​​​Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина.

​​​​​​​"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба​​​​​​​.

Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне".

​​​​​​​"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом.

​​​​​​​Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию.

"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу.

Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты.

Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона.

Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям.

Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро.

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