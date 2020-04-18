Главные новости дня: 17 апреля

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Главные новости дня: 17 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 апреля.

"Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии"

MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты.

Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты.

​​​​​​​Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина.

​​​​​​​"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба​​​​​​​.

Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне".

​​​​​​​"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом.

​​​​​​​Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию.

"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу.

Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты.

Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона.

Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям.

Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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