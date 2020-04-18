Главные новости дня: 17 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 апреля.
"Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии"
MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты.
Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты.
Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина.
"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба.
Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне".
"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом.
Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию.
"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу.
Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты.
Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона.
Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям.
Китайский клуб построит стадион за 1,56 миллиарда евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты
-
Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты
-
Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина
-
"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба
-
Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 апреля
-
Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки ЦСКА и сборной России
-
Аршавин подшутил над Погребняком
-
Сарри рассказал, скучает ли по игрокам "Челси"
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Игнашевич с женой приняли участие в челлендже для влюбленных
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Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег
-
MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты
-
1
Павлюченко: "У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть"
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Игроки "Челси" отказываются идти на 30-процентное понижение зарплаты
-
Уткин высказался о главном тренере "Локомотива" Семине
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Де Брейне не исключает, что мог переболеть коронавирусом во время карантина
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1
Кевин-Принс Боатенг: "Лучший, с кем я играл, это Месси"
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Рахимов прокомментировал решение "Спартака" не выкупать контракт Шюррле
-
"Милан" попросил легионеров вернуться в расположение клуба
-
1
Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"
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Роналду опубликовал милое видео с сыном
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3
Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук
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"Слуцк" был сильнее "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии
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Самедов прокомментировал решение "Спартака" отказаться от выкупа Шюррле
-
Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18