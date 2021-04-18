Главные новости дня: 17 апреля

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 апреля.

В финале Кубка Испании "Барселона" разгромила "Атлетик" и стала обладателем трофея. Нападающий каталонцев Лионель Месси завоевал 35-й трофей с клубом и установил очередной рекорд.

В Российской Премьер-Лиге состоялись четыре матча 26-го тура. "Ахмат" победил "Химки", "Динамо" разгромило "Ротор", "Зенит" спасся от поражения в поединке с "Краснодаром", "Локомотив" разгромил "Ростов".

В полуфинала Кубка Англии "Челси" победил "Манчестер Сити".

В чемпионате Германии "Бавария" победила "Вольфсбург", а главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик объявил об уходе в конце сезона.

В чемпионате Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" и практически гарантировало себе чемпионский титул. Видеообзор матча "Шахтер" - "Динамо".

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