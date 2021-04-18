Главные новости дня: 17 апреля

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Главные новости дня: 17 апреля

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 апреля.

В финале Кубка Испании "Барселона" разгромила "Атлетик" и стала обладателем трофея. Нападающий каталонцев Лионель Месси завоевал 35-й трофей с клубом и установил очередной рекорд.

В Российской Премьер-Лиге состоялись четыре матча 26-го тура. "Ахмат" победил "Химки", "Динамо" разгромило "Ротор", "Зенит" спасся от поражения в поединке с "Краснодаром", "Локомотив" разгромил "Ростов".

В полуфинала Кубка Англии "Челси" победил "Манчестер Сити".

В чемпионате Германии "Бавария" победила "Вольфсбург", а главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик объявил об уходе в конце сезона.

В чемпионате Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" и практически гарантировало себе чемпионский титул. Видеообзор матча "Шахтер" - "Динамо".

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"Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании

"Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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