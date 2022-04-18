Главные новости дня: 17 апреля

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Главные новости дня: 17 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 апреля.

"Челси" вышел в финал Кубка Англии.

В чемпионате Франции ПСЖ победил "Марсель". Результаты 32-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "Бавария" разгромила аутсайдера, "РБ Лейпциг" выиграл в Леверкузене. Результаты 30-го тура Бундеслиги.

ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов.

В чемпионате России "Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью. Все результаты 25-го тура РПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" справился с "Эспаньолом", "Реал" переиграл "Севилью".

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Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1

Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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