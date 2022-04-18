Главные новости дня: 17 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 апреля.

"Челси" вышел в финал Кубка Англии.

В чемпионате Франции ПСЖ победил "Марсель". Результаты 32-го тура Лиги 1.

В чемпионате Германии "Бавария" разгромила аутсайдера, "РБ Лейпциг" выиграл в Леверкузене. Результаты 30-го тура Бундеслиги.

ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов.

В чемпионате России "Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью. Все результаты 25-го тура РПЛ.

В чемпионате Испании "Атлетико" справился с "Эспаньолом", "Реал" переиграл "Севилью".

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