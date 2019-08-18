Главные новости дня: 17 августа

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Главные новости дня: 17 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 августа.

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты.

"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом".

"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал".

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" расписали боевую ничью.

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" во 2-м туре АПЛ.

Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли".

"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры.

"Байер" и "Боруссия" одержали победы в первом туре Бундеслиги.

"Монако" с Головиным проиграл "Метцу".

Официально: Коутиньо переходит в "Баварию".

"Спартак" подписал контракт с воспитанником ПСЖ.

Бердыев может возглавить "Динамо" в ближайшие дни.

СМИ узнали, кто получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Эвертон Эвертон 2 4
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
9 Бернли Бернли 2 3
10 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
11 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
13 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
14 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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