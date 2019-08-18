Главные новости дня: 17 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 августа.

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты.

"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом".

"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал".

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" расписали боевую ничью.

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" во 2-м туре АПЛ.

Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли".

"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры.

"Байер" и "Боруссия" одержали победы в первом туре Бундеслиги.

"Монако" с Головиным проиграл "Метцу".

Официально: Коутиньо переходит в "Баварию".

"Спартак" подписал контракт с воспитанником ПСЖ.

Бердыев может возглавить "Динамо" в ближайшие дни.

СМИ узнали, кто получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

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