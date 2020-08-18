Главные новости дня: 17 августа

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Главные новости дня: 17 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 августа.

В полуфинальном матче Лиги Европы миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер". Таким образом, определились финалисты Лиги Европы.

Энрике Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны". Клуб собирается провести реструктуризацию команды. Также каталонцы потеряли Марка-Андре тер Штегена.

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва стал игроком "Реала Сосьедад".

Нападающий Франсуа Камано перешел из "Бордо" в "Локомотив".

В "Локомотиве" пошутили о переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Хорватский полузащитник Никола Моро стал игроком московского "Динамо".

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман договорился с "Барселоной".

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Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад"

Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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