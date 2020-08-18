Главные новости дня: 17 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 августа.

В полуфинальном матче Лиги Европы миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтер". Таким образом, определились финалисты Лиги Европы.

Энрике Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны". Клуб собирается провести реструктуризацию команды. Также каталонцы потеряли Марка-Андре тер Штегена.

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва стал игроком "Реала Сосьедад".

Нападающий Франсуа Камано перешел из "Бордо" в "Локомотив".

В "Локомотиве" пошутили о переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Хорватский полузащитник Никола Моро стал игроком московского "Динамо".

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман договорился с "Барселоной".

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