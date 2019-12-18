Главные новости дня: 17 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 декабря.

"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги.

Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом".

"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба.

Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время.

Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе".

"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции.

Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги.

Месси получил две награды от газеты Marca.

Роман Ерёменко может вернуться в "Рубин".

Неймар назвал причину ухода из "Барселоны".

Серия А спровоцировала новый расистский скандал.

Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом.

"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти.

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