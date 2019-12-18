Главные новости дня: 17 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 декабря.
"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги.
Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом".
"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба.
Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время.
Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе".
"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции.
Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги.
Месси получил две награды от газеты Marca.
Роман Ерёменко может вернуться в "Рубин".
Неймар назвал причину ухода из "Барселоны".
Серия А спровоцировала новый расистский скандал.
Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом.
"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 17 декабря
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"Атлетик" и "Леганес" обыграли своих соперников в Кубке Испании
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Санчо стал самым молодым игроком, забившим 22 гола в Бундеслиге
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"Лилль" разгромил "Монако" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги
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1
"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги
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"Аугсбург" разгромил "Фортуну", "Хоффенхайм" дома обыграл "Унион" в Бундеслиге
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1
Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом"
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"Гранада" в дополнительное время переиграла "Л`Оспиталет" в Кубке Испании
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"Реймс" обыграл "Монпелье" и прошел в 1/4 финала Кубка Лиги
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Генеральный директор Серии А высказался об арт-перформансе против расизма
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"Алавес" проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизиона
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1
Яя Туре рассказал, по какой причине завершит карьеру
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"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба
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1
"Барселона" назвала заявку на матч с "Реалом"
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"Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в финал клубного чемпионата мира
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"Майнц" на выезде обыграл "Вердер" в Бундеслиге
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"Динамо" подписало контракт с 17-летним вратарём Яшиным
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1
Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"
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Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время
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Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9