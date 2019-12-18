Главные новости дня: 17 декабря

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Главные новости дня: 17 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 декабря.

"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги.

Дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с "Лейпцигом".

"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба.

Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время.

Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе".

"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции.

Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги.

Месси получил две награды от газеты Marca.

Роман Ерёменко может вернуться в "Рубин".

Неймар назвал причину ухода из "Барселоны".

Серия А спровоцировала новый расистский скандал.

Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом.

"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги

"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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