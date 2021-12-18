Главные новости дня: 17 декабря

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 декабря.

Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда Мюллера.

"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге.

"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии А.

"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге.

Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии.

На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд.

Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности.

"Локомотив" купил у "Шахтёра" защитника Мампасси.

"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера.

"Интер" объявил об уходе Эриксена.

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