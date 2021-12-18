Главные новости дня: 17 декабря

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Главные новости дня: 17 декабряФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 декабря.

Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда Мюллера.

"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге.

"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии А.

"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге.

Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии.

На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд.

Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности.

"Локомотив" купил у "Шахтёра" защитника Мампасси.

"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера.

"Интер" объявил об уходе Эриксена.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге

"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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