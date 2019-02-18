Главные новости дня: 17 февраля
Сегодня, 17 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Главной сенсацией дня стало поражение "Реала" в домашнем матче против "Жироны".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "ЖИРОНА".
Также в Примере стоит отметить крупную победу "Вильярреала" над "Севильей" (видеообзор матча).
В Италии "Наполи" не смог обыграть "Торино" (видеообзор матча), а вот "Интер" добыл три очка в игре с "Сампдорией" (видеообзор матча).
Во Франции очередную победу одержал ПСЖ, который на этот раз переиграл "Сент-Этьен".
Капитан "Реала" Серхио Рамос был удален в матче с "Жироной" и тем самым, он обновил свой рекорд по полученным красным карточкам. Кроме того, защитник вырвался в лидеры по удалениям среди игроков топ-5 чемпионатов Европы.
"Манчестер Юнайтед" готовит крупную сумму денег на покупку Калиду Кулибали и на продление контракта с Давидом Де Хеа.
Также в "МЮ" приняли решение сделать Уле Гуннара Сульшера постоянным тренером команды.
И напоследок, "Монако" и "Ницце" грозит наказание за нарушения трансферных правил.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз главного матча 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 февраля
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"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)
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Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"
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"Бетис" и "Алавес" расписали ничью
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"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
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"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
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Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду
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"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе
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Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"
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ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды
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Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла
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"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
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"Вильярреал" разгромил "Севилью"
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В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером
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"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А
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Наингголан принес "Интеру" тяжелейшую победу над "Сампдорией"
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"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону
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Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за "Реал"
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"Валенсия" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
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"Енисей" одержал победу в товарищеском матче, "Ростов" сыграл вничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11