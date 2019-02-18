Главные новости дня: 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главной сенсацией дня стало поражение "Реала" в домашнем матче против "Жироны".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "ЖИРОНА".

Также в Примере стоит отметить крупную победу "Вильярреала" над "Севильей" (видеообзор матча).

В Италии "Наполи" не смог обыграть "Торино" (видеообзор матча), а вот "Интер" добыл три очка в игре с "Сампдорией" (видеообзор матча).

Во Франции очередную победу одержал ПСЖ, который на этот раз переиграл "Сент-Этьен".

Капитан "Реала" Серхио Рамос был удален в матче с "Жироной" и тем самым, он обновил свой рекорд по полученным красным карточкам. Кроме того, защитник вырвался в лидеры по удалениям среди игроков топ-5 чемпионатов Европы.

"Манчестер Юнайтед" готовит крупную сумму денег на покупку Калиду Кулибали и на продление контракта с Давидом Де Хеа.

Также в "МЮ" приняли решение сделать Уле Гуннара Сульшера постоянным тренером команды.

И напоследок, "Монако" и "Ницце" грозит наказание за нарушения трансферных правил.

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