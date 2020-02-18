Главные новости дня: 17 февраля

Теги манчестер юнайтедалександр кокоринартём дзюбабарселона

Главные новости дня: 17 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 февраля.

В 26-м туре чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед".

В матче чемпионата Италии "Милан" добился победы над "Торино".

"Барселона" получила специальное разрешение на покупку нападающего.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба едва не потерял выгодный рекламный контракт.

Нападающий Александр Кокорин блестяще дебютировал за "Сочи".

В "Барселоне" разразился скандал. Оказалось, что руководство клуба против лидеров команды.

Дорогостоящий форвард "Зенита" Малком забил свой первый гол за петербургский клуб.

Бывший футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш отсудил крупную сумму у московского клуба.

Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил опасения по поводу обстановки в России.

В ПСЖ окончательно разочаровались в нападающем Неймаре.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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