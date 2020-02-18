Главные новости дня: 17 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 февраля.

В 26-м туре чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед".

В матче чемпионата Италии "Милан" добился победы над "Торино".

"Барселона" получила специальное разрешение на покупку нападающего.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба едва не потерял выгодный рекламный контракт.

Нападающий Александр Кокорин блестяще дебютировал за "Сочи".

В "Барселоне" разразился скандал. Оказалось, что руководство клуба против лидеров команды.

Дорогостоящий форвард "Зенита" Малком забил свой первый гол за петербургский клуб.

Бывший футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш отсудил крупную сумму у московского клуба.

Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил опасения по поводу обстановки в России.

В ПСЖ окончательно разочаровались в нападающем Неймаре.

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