Главные новости дня: 17 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 февраля.
В 26-м туре чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед".
В матче чемпионата Италии "Милан" добился победы над "Торино".
"Барселона" получила специальное разрешение на покупку нападающего.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба едва не потерял выгодный рекламный контракт.
Нападающий Александр Кокорин блестяще дебютировал за "Сочи".
В "Барселоне" разразился скандал. Оказалось, что руководство клуба против лидеров команды.
Дорогостоящий форвард "Зенита" Малком забил свой первый гол за петербургский клуб.
Бывший футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш отсудил крупную сумму у московского клуба.
Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил опасения по поводу обстановки в России.
В ПСЖ окончательно разочаровались в нападающем Неймаре.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
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Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
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Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!
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В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
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Ребров рассказал подробности перехода Дзюбы из "Спартака" в "Зенит"
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Главные новости дня: 17 февраля
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Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
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"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
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"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
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"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
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Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции
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Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"
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"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России
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Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
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"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
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Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18