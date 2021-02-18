Главные новости дня: 17 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 февраля.
"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.
Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов.
"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ.
"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры.
Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса.
Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить.
Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке.
В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Квинси Промесом.
Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года.
Килиан Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
ПСЖ хочет за Килиана Мбаппе 200 млн евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ
-
"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов
-
"Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области
-
"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
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1
Роналду нанес всего один удар в матче с "Порту"
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Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля
-
"Марсель" в результативном матче одолел "Ниццу"
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ
-
"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов
-
Павар заболел коронавирусом и не поможет "Баварии" в игре против "Лацио"
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Холанд стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
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"Ювентус" теряет Кьеллини
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Тухель зовет Зюле в "Челси"
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"Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области
-
"Бернли" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры
-
АПЛ обеспокоена реформой Лиги Чемпионов
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"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Рамосу
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РФС отклонил апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско
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Стали известны детали аренды Кверквелии в "Ротор"
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ПСЖ готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Атлетико"
-
Анри может возглавить клуб из Чемпионшипа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18