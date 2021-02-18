Главные новости дня: 17 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 февраля.

"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.

Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ.

"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры.

Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса.

Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить.

Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке.

В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Квинси Промесом.

Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года.

Килиан Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

ПСЖ хочет за Килиана Мбаппе 200 млн евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru