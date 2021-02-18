Главные новости дня: 17 февраля

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Главные новости дня: 17 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 февраля.

"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов.

Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов.

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ.

"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры.

Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса.

Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить.

Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке.

В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Квинси Промесом.

Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года.

Килиан Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

ПСЖ хочет за Килиана Мбаппе 200 млн евро.

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Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля

Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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