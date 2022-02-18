Главные новости дня: 17 февраля

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Главные новости дня: 17 февраляФото: сайт "Зенита"/ Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 февраля.

"Зенит" уступил "Бетису" в матче с 5 голами.

"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы.

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника.

РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров.

ПСЖ летом может подписать Криштиану Роналду.

Александр Кокорин может вернуться в "Сочи".

Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ.

Ярослав Ракицкий может перейти в "Рубин".

СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Серхи Роберто о продлении контракта.

Мохамед Салах повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов.

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Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраля

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