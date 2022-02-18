Главные новости дня: 17 февраля
Фото: сайт "Зенита"/ Вячеслав Евдокимов
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 февраля.
"Зенит" уступил "Бетису" в матче с 5 голами.
"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы.
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
"Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника.
РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров.
ПСЖ летом может подписать Криштиану Роналду.
Александр Кокорин может вернуться в "Сочи".
Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ.
Ярослав Ракицкий может перейти в "Рубин".
СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Серхи Роберто о продлении контракта.
Мохамед Салах повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов.
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главное
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"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы
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"Зенит" уступил "Бетису" в матче с 5 голами
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РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров
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Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду
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Главные новости дня: 17 февраля
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Хави прокомментировал ничью с "Наполи"
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Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраля
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Успехи "Лестера", "Марселя" и ПСВ, провал "Селтика": все результаты Лиги конференций 17 февраля
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"Аталанта" без Миранчука обыграла "Олимпиакос", "РБ Лейпциг" расписал ничью с "Реал Сосьедадом", "Севилья" и "Порту" победили в своих матчах
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Защитник ЦСКА Васин продолжит карьеру в Казахстане
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Зарема отреагировала на интерес Газизова к Кокорину
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Семак прокомментировал поражение от "Бетиса"
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Пике прокомментировал результат матча с "Наполи"
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Стало известно, когда Рамос вернется в строй
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Пеллегрини прокомментировал победу над "Зенитом"
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Лига Европы: "Рейнджерс" разгромил дортмундскую "Боруссию", "Шериф" обыграл "Брагу"
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"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы
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"Зенит" уступил "Бетису" в матче с 5 голами
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РФС откажет в лицензии клубам, не заплатившим налог на легионеров
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Назван лучший футболист Бундеслиги по итогам января
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Стали известны приблизительные сроки восстановления Жоты
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РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18