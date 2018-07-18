Главные новости дня: 17 июля
17 июля произошло немало запоминающихся событий.
Чемпионат Мира-2018 уже завершился, но его отголоски еще слышны.
ФИФА назвала символическую сборную по итогам Чемпионата Мира-2018.
Россия дошла на ЧМ-2018 до четвертьфинала, но российские футбольные критики Рейнгольд и Бубнов все равно недовольны.
Переходим к клубным делам.
"Реал" согласовал трансфер Куртуа, а также ведет переговоры по Левандовски и Азару. Также решения по своему будущему приняли игроки "Реала" Бэйл и Бензема. А вот капитан "Реала" Рамос собрался жениться.
"Барселона" собирается не только покупать игроков, но и продавать и планирует выручить 150 миллионов евро. При этому в каталонский клуб рвется Рабьо.
"Челси" смирился с уходом Куртуа и собирается вернуть Чеха или купить Алиссона. Кроме того в "Челси" может перейти Головин.
Очередную громкую новость готовит "Ювентус", который может вернуть Зидана.
"Милан" собирается пригласить Конте.
ЧП произошло в России. Бывший тренер тульского "Арсенал" Кирьяков избил журналиста. Сам журналист это подтверждает, а Кирьяков опровергает. Уткин просто троллит.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018
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Главные новости дня: 17 июля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31