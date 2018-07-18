Главные новости дня: 17 июля

17 июля произошло немало запоминающихся событий.

Чемпионат Мира-2018 уже завершился, но его отголоски еще слышны.

ФИФА назвала символическую сборную по итогам Чемпионата Мира-2018.

Россия дошла на ЧМ-2018 до четвертьфинала, но российские футбольные критики Рейнгольд и Бубнов все равно недовольны.

Переходим к клубным делам.

"Реал" согласовал трансфер Куртуа, а также ведет переговоры по Левандовски и Азару. Также решения по своему будущему приняли игроки "Реала" Бэйл и Бензема. А вот капитан "Реала" Рамос собрался жениться.

"Барселона" собирается не только покупать игроков, но и продавать и планирует выручить 150 миллионов евро. При этому в каталонский клуб рвется Рабьо.

"Челси" смирился с уходом Куртуа и собирается вернуть Чеха или купить Алиссона. Кроме того в "Челси" может перейти Головин.

Очередную громкую новость готовит "Ювентус", который может вернуть Зидана.

"Милан" собирается пригласить Конте.

ЧП произошло в России. Бывший тренер тульского "Арсенал" Кирьяков избил журналиста. Сам журналист это подтверждает, а Кирьяков опровергает. Уткин просто троллит.

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