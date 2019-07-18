Главные новости дня: 17 июля

Теги нигериязенит санкт-петербургнеймарматтейс де лигт

Главные новости дня: 17 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 июля.

Нигерия - бронзовый призер Кубка Африки.

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в полуфинале Азия Трофи.

Результаты первого квалификационного раунда.

Маттейс де Лигт прошел медосмотр в "Ювентусе".

"Атлетико" объявил о переходе Кирана Триппьера.

ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару.

Гильерме может остаться в "Локомотиве".

"Зенит" дозаявил 9 игроков для участия в РПЛ.

Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов.

"Лацио" интересуется Сердаром Азмуном.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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