Главные новости дня: 17 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 июля.

Нигерия - бронзовый призер Кубка Африки.

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в полуфинале Азия Трофи.

Результаты первого квалификационного раунда.

Маттейс де Лигт прошел медосмотр в "Ювентусе".

"Атлетико" объявил о переходе Кирана Триппьера.

ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару.

Гильерме может остаться в "Локомотиве".

"Зенит" дозаявил 9 игроков для участия в РПЛ.

Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов.

"Лацио" интересуется Сердаром Азмуном.

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