Главные новости дня: 17 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июля.

​​​​​​"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

Головин стал первым русским капитаном "Монако".

Андре Шюррле завершил карьеру.

Касильяс возвращается в "Реал".

Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды.

Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Почеттино может возглавить топ-клуб Италии.

"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков.

РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива".

"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова.

Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема".

Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой.

"Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ.

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