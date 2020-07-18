Главные новости дня: 17 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июля.
"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет.
Головин стал первым русским капитаном "Монако".
Андре Шюррле завершил карьеру.
Касильяс возвращается в "Реал".
Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды.
Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
Почеттино может возглавить топ-клуб Италии.
"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков.
РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива".
"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова.
Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема".
Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой.
"Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 июля
-
"Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша
-
"Уэска" вышла в Примеру
-
Смоллинг провел тренировку в общей группе "Ромы"
-
"Вест Хэм" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура АПЛ
-
"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ
-
Защитник "Лиона" Соле стал игроком "Зальцбурга"
-
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах ее мужа
-
"Барселона" не планирует увольнять Сетьена
-
"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ
-
ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"
-
Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте
-
"Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России
-
Защитнику "Ювентуса" Де Лигту может потребоваться операция на плече
-
Смолов в инстаграме похвастался рейтингом в игре CS:GO
-
Головин: "Капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность"
-
Головин стал первым русским капитаном "Монако"
-
"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет
-
Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды
-
1
ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20