Главные новости дня: 17 июля

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Главные новости дня: 17 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 июля.

​​​​​​"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

Головин стал первым русским капитаном "Монако".

Андре Шюррле завершил карьеру.

Касильяс возвращается в "Реал".

Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды.

Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Почеттино может возглавить топ-клуб Италии.

"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков.

РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива".

"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова.

Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема".

Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой.

"Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ.

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"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ

"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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