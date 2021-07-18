Главные новости дня: 17 июля

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Главные новости дня: 17 июляФото: твиттер "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 июля.

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России.

"Милан" объявил о трансфере Оливье Жиру.

"Динамо" выкупило защитника Гильермо Варелу.

"Аякс" подписал капитана "Фейеноорда".

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила.

Томас Цорн - новый технический директор "Локомотива".

Мартин Брейтуэйт может оказаться в российском клубе.

"Ювентус" может продлить контракт с Криштиану Роналду, но при одном условии.

Килиан Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала".

Стала известна сумма выкупа Ильи Шкурина для киевского "Динамо".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стала известна зарплата Рангника и Цорна в "Локомотиве"

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