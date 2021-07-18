Главные новости дня: 17 июля

Фото: твиттер "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 июля.

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России.

"Милан" объявил о трансфере Оливье Жиру.

"Динамо" выкупило защитника Гильермо Варелу.

"Аякс" подписал капитана "Фейеноорда".

ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила.

Томас Цорн - новый технический директор "Локомотива".

Мартин Брейтуэйт может оказаться в российском клубе.

"Ювентус" может продлить контракт с Криштиану Роналду, но при одном условии.

Килиан Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала".

Стала известна сумма выкупа Ильи Шкурина для киевского "Динамо".

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