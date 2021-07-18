Главные новости дня: 17 июля
Фото: твиттер "Зенита"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 июля.
"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России.
"Милан" объявил о трансфере Оливье Жиру.
"Динамо" выкупило защитника Гильермо Варелу.
"Аякс" подписал капитана "Фейеноорда".
ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила.
Томас Цорн - новый технический директор "Локомотива".
Мартин Брейтуэйт может оказаться в российском клубе.
"Ювентус" может продлить контракт с Криштиану Роналду, но при одном условии.
Килиан Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала".
Стала известна сумма выкупа Ильи Шкурина для киевского "Динамо".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 17 июля
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Стала известна зарплата Рангника и Цорна в "Локомотиве"
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Шкурин забил в третьем матче кряду за киевское "Динамо"
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Смородская отреагировала на результат матча за Суперкубок России
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Семак прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России
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Цорн - новый технический директор "Локомотива"
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Зарема рассказала о несостоявшемся назначении Бердыева в "Спартак"
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Варан готов принять предложение "Манчестер Юнайтед" при одном условии
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"Локомотив" теряет Баринова
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Стали известны финансовые детали трансфера Уайта в "Арсенал"
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"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России
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"Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18