Главные новости дня: 17 июня

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Главные новости дня: 17 июня

17 июня был четвертым днем Чемпионата Мира-2018. 

В первом матче дня Сербия с минимальным счетом обыграла Коста-Рику, благодаря классному голу ветерана Александара Коларова, который и стал лучшим игроком встречи.

Отчет о матче Коста-Рика - Сербия

Видеообзор матча Коста-Рика - Сербия

Затем состоялся поединок между Германией и Мексикой, в котором победу сенсационно одержали мексиканцы. Лучшим игроком матча признали Ирвинга Лосано.

Отчет о матче Германия - Мексика

Видеообзор матча Германия - Мексика

В заключительном матче дня Бразилия должна была побеждать Швейцарию, но умудрилась завершить матч вничью. Лучшим игроком стал Филиппе Коутиньо.

Отчет о матче Бразилия - Швейцария

Видеообзор матча Бразилия - Швейцария

Из клубных новостей стоит отметить требования "Ливерпулю" по Салаху, а также желание "Барселоны" купить Милинковича-Савича и Алькантару.

Продолжается турнир прогнозов ЧМ-2018, в котором стартовал третий тур. | http://soccernews.ru

 

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3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
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1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
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