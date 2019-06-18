Главные новости дня: 17 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 июня.

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019.

Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки.

"Енисей" назвал имя нового главного тренера.

Суарес - первый в списке спортивных злодеев по версии ESPN.

Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова.

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.

Бартомеу отрицает переговоры с Гризманном.

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии.

Тотти официально покинул "Рому".

Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"

Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год.

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