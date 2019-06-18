Главные новости дня: 17 июня

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Главные новости дня: 17 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 июня.

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019.

Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки.

"Енисей" назвал имя нового главного тренера.

Суарес - первый в списке спортивных злодеев по версии ESPN.

Испанец Докампо будет числиться наставником "Рубина" из-за отсутствия лицензии у Шаронова.

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.

Бартомеу отрицает переговоры с Гризманном.

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии.

Тотти официально покинул "Рому".

Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"

Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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