Главные новости дня: 17 июня

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Главные новости дня: 17 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 июня.

"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ.

В УЕФА приняли окончательное решение по формату Евро-2020.

УЕФА объявил решение по Лиге чемпионов: как будет доигран турнир.

УЕФА принял решение о формате доигровки Лиги Европы.

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Шесть игроков "Ростова", возможно, заразились коронавирусом. Матч с "Сочи" может не состояться.

Форвард "Краснодара" Ари выбыл до конца сезона из-за травмы.

"Спартак" может уволить Томаса Цорна.

Лионель Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года.

"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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