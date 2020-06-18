Главные новости дня: 17 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 июня.

"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ.

В УЕФА приняли окончательное решение по формату Евро-2020.

УЕФА объявил решение по Лиге чемпионов: как будет доигран турнир.

УЕФА принял решение о формате доигровки Лиги Европы.

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Шесть игроков "Ростова", возможно, заразились коронавирусом. Матч с "Сочи" может не состояться.

Форвард "Краснодара" Ари выбыл до конца сезона из-за травмы.

"Спартак" может уволить Томаса Цорна.

Лионель Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года.

"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи".

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