Главные новости дня: 17 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 июня.

Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020.

Бельгия одержала волевую победу над Данией на Евро-2020.

Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020.

"Фиорентина" объявила об отставке Дженнаро Гаттузо.

Фикайо Томори - игрок "Милана".

Джанлуиджи Буффон вернулся в "Парму".

Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода".

Марио Фернандес избежал серьезной травмы.

Кристиан Эриксен перенесёт операцию на сердце.

Алан Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА.

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