Главные новости дня: 17 июня

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Главные новости дня: 17 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 июня.

Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020.

Бельгия одержала волевую победу над Данией на Евро-2020.

Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020.

"Фиорентина" объявила об отставке Дженнаро Гаттузо.

Фикайо Томори - игрок "Милана".

Джанлуиджи Буффон вернулся в "Парму".

Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода".

Марио Фернандес избежал серьезной травмы.

Кристиан Эриксен перенесёт операцию на сердце.

Алан Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июня

Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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