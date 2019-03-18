Главные новости дня: 17 марта

Сегодня в мире футбола произошло немало интересных событий.

В центральном матче 20-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом". В других матчах "Локомотив" переиграл "Краснодар", а "Ахмат" одолел "Уфу".

В АПЛ "Ливерпуль" благодаря победе над "Фулхэмом" вернулся на первое место. "Челси" потерпел поражение от "Эвертона".

"Брайтон" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. После чего была проведена жеребьевка следующей стадии.

В Италии "Ювентус" сенсационно проиграл "Дженоа" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), чем воспользовался "Наполи", который одержал победу над "Удинезе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). В центральном поединке тура "Интер" в напряженном матче обыграл "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Примере "Барселона" разгромила "Бетис", а "Севилья" в первой игре без Мачина переиграла "Эспаньол".

В Бундеслиге "Бавария" после разгрома "Майнца" вернула себе первое место, а также отметим победу "Айнтрахта" над "Нюрнбергом".

Во Франции ПСЖ еще больше укрепил свое лидерство, обыграв "Марсель".

В УПЛ киевское "Динамо" продолжает гнаться за "Шахтером". В этот раз киевляне одержали победу над "Олимпиком".

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