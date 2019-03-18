Главные новости дня: 17 марта
Сегодня в мире футбола произошло немало интересных событий.
В центральном матче 20-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом". В других матчах "Локомотив" переиграл "Краснодар", а "Ахмат" одолел "Уфу".
В АПЛ "Ливерпуль" благодаря победе над "Фулхэмом" вернулся на первое место. "Челси" потерпел поражение от "Эвертона".
"Брайтон" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. После чего была проведена жеребьевка следующей стадии.
В Италии "Ювентус" сенсационно проиграл "Дженоа" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), чем воспользовался "Наполи", который одержал победу над "Удинезе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). В центральном поединке тура "Интер" в напряженном матче обыграл "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Примере "Барселона" разгромила "Бетис", а "Севилья" в первой игре без Мачина переиграла "Эспаньол".
В Бундеслиге "Бавария" после разгрома "Майнца" вернула себе первое место, а также отметим победу "Айнтрахта" над "Нюрнбергом".
Во Франции ПСЖ еще больше укрепил свое лидерство, обыграв "Марсель".
В УПЛ киевское "Динамо" продолжает гнаться за "Шахтером". В этот раз киевляне одержали победу над "Олимпиком".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" отказалась от одной из трансферных целей
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"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
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"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"
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"Бетис" - "Барселона" - 1:4 (видеообзор матча Примеры)
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Главные новости дня: 17 марта
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"Барселона" теряет Суареса
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Месси прокомментировал овации болельщиков "Бетиса" в свой адрес
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"Милан" - "Интер" - 2:3 (видеообзор матча Серии А)
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ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате
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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель
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Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)
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"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"
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Месси за последние восемь лет забил штрафных больше, чем "Реал"
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"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 3:1, "Валенсия" - "Хетафе" - 0:0 (видеообзоры матчей Примеры)
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Хамесом заинтересовался клуб АПЛ
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Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции
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Результатом недоволен: Кононов высказался об игре против "Зенита"
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В матче с участием женской сборной России произошла драка
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"Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (видеообзор матча Серии А)
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"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14