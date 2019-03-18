Главные новости дня: 17 марта

Теги барселонабавария мюнхенювентусзенит санкт-петербургинтер милан

Главные новости дня: 17 марта

Сегодня в мире футбола произошло немало интересных событий.

В центральном матче 20-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом". В других матчах "Локомотив" переиграл "Краснодар", а "Ахмат" одолел "Уфу".

В АПЛ "Ливерпуль" благодаря победе над "Фулхэмом" вернулся на первое место. "Челси" потерпел поражение от "Эвертона".

"Брайтон" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. После чего была проведена жеребьевка следующей стадии.

В Италии "Ювентус" сенсационно проиграл "Дженоа" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), чем воспользовался "Наполи", который одержал победу над "Удинезе" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). В центральном поединке тура "Интер" в напряженном матче обыграл "Милан" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Примере "Барселона" разгромила "Бетис", а "Севилья" в первой игре без Мачина переиграла "Эспаньол".

В Бундеслиге "Бавария" после разгрома "Майнца" вернула себе первое место, а также отметим победу "Айнтрахта" над "Нюрнбергом".

Во Франции ПСЖ еще больше укрепил свое лидерство, обыграв "Марсель".

В УПЛ киевское "Динамо" продолжает гнаться за "Шахтером". В этот раз киевляне одержали победу над "Олимпиком".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов