Главные новости дня: 17 марта

Теги чемпионат европыкоронавирусрплсергей прядкинбарселона

Главные новости дня: 17 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 марта.

Евро-2020 перенесён на следующий год.

РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли во второй раз.

Сергей Прядкин переизбран на пост президента РПЛ.

Мартовские матчи сборной России отменены.

Кубок Америки-2020 перенесён на следующий год из-за коронавируса.

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира.

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня.

Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса.

"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом

"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов