Главные новости дня: 17 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 марта.
Евро-2020 перенесён на следующий год.
РПЛ приостановлена до 10 апреля.
Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли во второй раз.
Сергей Прядкин переизбран на пост президента РПЛ.
Мартовские матчи сборной России отменены.
Кубок Америки-2020 перенесён на следующий год из-за коронавируса.
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира.
Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня.
Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса.
"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
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УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
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ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
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Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
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Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 марта
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1
"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А
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"Фиорентина" рассматривает кандидатуры шести именитых тренеров
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Мамаев планирует уехать из России
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2
Президент Федерации футбола Испании: "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится"
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"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса
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Уткин пошутил о чемпионате Беларуси
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"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга
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"Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом
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Винисиус поделился мнением о Бензема
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"Интер" сохранит Янга еще на один сезон
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БАТЭ изменил клубную эмблему
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2
"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом
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Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
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Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
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4
Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"
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2
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
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УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
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"Реал" вступит в борьбу за Икарди
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Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18