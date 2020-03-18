Главные новости дня: 17 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 марта.

Евро-2020 перенесён на следующий год.

РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли во второй раз.

Сергей Прядкин переизбран на пост президента РПЛ.

Мартовские матчи сборной России отменены.

Кубок Америки-2020 перенесён на следующий год из-за коронавируса.

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира.

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня.

Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса.

"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром.

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