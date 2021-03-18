Главные новости дня: 17 марта

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Главные новости дня: 17 мартаФото:  Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 марта.

"Челси" выбил "Атлетико" из Лиги Чемпионов.

"Бавария" снова обыграла "Лацио" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов.

"Зенит" удержал победу над ЦСКА.

"Ростов" в гостях разгромил "Ротор".

ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка Франции.

Илья Кутепов вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Хосеп Гвардиола вышел на 4-е место по числу побед в Лиге Чемпионов.

У Криштиану Роналду есть три варианта продолжения карьеры.

Легенда "Ювентуса" может завершить карьеру в конце сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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