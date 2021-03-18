Главные новости дня: 17 марта

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 марта.

"Челси" выбил "Атлетико" из Лиги Чемпионов.

"Бавария" снова обыграла "Лацио" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов.

"Зенит" удержал победу над ЦСКА.

"Ростов" в гостях разгромил "Ротор".

ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка Франции.

Илья Кутепов вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Хосеп Гвардиола вышел на 4-е место по числу побед в Лиге Чемпионов.

У Криштиану Роналду есть три варианта продолжения карьеры.

Легенда "Ювентуса" может завершить карьеру в конце сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru