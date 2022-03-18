Главные новости дня: 17 марта

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Главные новости дня: 17 мартаФото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 марта.

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций.

"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты.

9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ.

Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify.

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды.

С мая за Эрлинга Холанда придётся платить больше.        

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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