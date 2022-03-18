Главные новости дня: 17 марта

Фото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 марта.

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций.

"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.

"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты.

9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ.

Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify.

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды.

С мая за Эрлинга Холанда придётся платить больше.

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