Главные новости дня: 17 марта
Фото: твиттер "Барселоны"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 марта.
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций.
"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.
УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.
"Краснодар" просит футболистов пойти на понижение зарплаты.
9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ.
Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify.
"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды.
С мая за Эрлинга Холанда придётся платить больше.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
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9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ
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Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"
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"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финала
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"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 марта
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Разгром от ПСВ, успех "Марселя" и проход "Ромы": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги конференций
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Успехи "Барселоны" и "Вест Хэма", неудача "Севильи": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы
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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
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"Вест Хэм" выбил "Севилью" из Лиги Европы, "Айнтрахт" прошел "Бетис"
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Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
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"Лион" сыграл вничью с "Порту", но все равно прошел в 1/4 финала Лиги Европы
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"Эвертон" на 9-й компенсированной минуте добыл победу над "Ньюкаслом"
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Три клуба АПЛ ведут борьбу за вингера "Байера"
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9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ
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Хави прокомментировал победу над "Галатасараем"
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"Севилья" стала рекордсменом плей-офф Лиги Европы
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ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов
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Роналду намерен до конца отработать свой контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
"Монако" Головина вылетел из Лиги Европы, "Аталанта" и "Рейнджерс" вышли в 1/4 финала
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"Барселона" обыграла "Галатасарай" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
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Агент Жоржиньо прокомментировал будущее игрока в клубе
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Аллегри прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
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"Ливерпуль" вступил в борьбу за таланта "Барселоны"
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"Реал" намерен продать пять футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18