Главные новости дня: 17 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 17 мая.

СМИ узнали о разногласиях между руководством "Реала" и Зиданом из-за второго вратаря команды.

Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева.

Очередной скандал в "Интере": Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки.

Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб.

Аллегри - лучший тренером в истории "Ювентуса" по среднему числу побед

Семь игроков "Аякса" включены в символическую сборную сезона в Нидерландах.

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

Агент Роналду может помочь Дзюбе перебраться в АПЛ.

"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино.

"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА.

Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов.

Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина".

Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки.

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