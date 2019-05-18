Главные новости дня: 17 мая

Теги анжиинтер миланахматтоттенхэмкурбан бердыев

Главные новости дня: 17 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости пятницы, 17 мая.

СМИ узнали о разногласиях между руководством "Реала" и Зиданом из-за второго вратаря команды.

Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева.

Очередной скандал в "Интере": Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки.

Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб.

Аллегри - лучший тренером в истории "Ювентуса" по среднему числу побед

Семь игроков "Аякса" включены в символическую сборную сезона в Нидерландах.

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

Агент Роналду может помочь Дзюбе перебраться в АПЛ.

"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино.

"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА.

Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов.

Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина".

Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"

Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов