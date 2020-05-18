Главные новости дня: 17 мая

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Главные новости дня: 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги. Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд.

В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола.

Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените".

Килиан Мбаппе не будет требовать продажи в "Реал" этим летом.

Определен протокол действий в случае обнаружения зараженного коронавирусом игрока в РПЛ.

Три россиянина вошли в список богатейших жителей Великобритании.

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров.

Председатель совета директоров "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным.

Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" этим летом из-за разногласий с руководством.

Руководство "Болоньи" сомневается в переходе Ибрагимовича.

Мюллер в шутку пнул главного тренера "Баварии" Флика после замены.

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В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 58
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 54
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 26 33
11 Герта Герта 26 31
12 Унион Берлин Унион Берлин 26 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 26 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 26 17
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