Главные новости дня: 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги. Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд.

В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола.

Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените".

Килиан Мбаппе не будет требовать продажи в "Реал" этим летом.

Определен протокол действий в случае обнаружения зараженного коронавирусом игрока в РПЛ.

Три россиянина вошли в список богатейших жителей Великобритании.

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров.

Председатель совета директоров "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным.

Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" этим летом из-за разногласий с руководством.

Руководство "Болоньи" сомневается в переходе Ибрагимовича.

Мюллер в шутку пнул главного тренера "Баварии" Флика после замены.

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