Главные новости дня: 17 мая

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 мая.

Кроос заболел коронавирусом.

Дзюба стал 4-м игроком "Зенита", сделавшим покер.

"Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой.

Маммана возвращается в "Зенит".

"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло".

Дракслер продлил контракт с "ПСЖ".

Тер Штеген пропустит Евро-2020.

Роналду вывез из Турина все свои автомобили (видео).

На виллу Неймара проник сумашедший фанатик.

Манчини продлил контракт со сборной Италии.

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