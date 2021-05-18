Главные новости дня: 17 мая

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Главные новости дня: 17 маяФото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 17 мая.

Кроос заболел коронавирусом.

Дзюба стал 4-м игроком "Зенита", сделавшим покер.

"Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой.

Маммана возвращается в "Зенит".

"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло".

Дракслер продлил контракт с "ПСЖ".

Тер Штеген пропустит Евро-2020.

Роналду вывез из Турина все свои автомобили (видео).

На виллу Неймара проник сумашедший фанатик

Манчини продлил контракт со сборной Италии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде

Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде

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