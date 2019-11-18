Главные новости дня: 17 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 ноября.
Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Действующий чемпион Европы сборная Португалия завоевала путевку в финальную стадию Евро-2020 благодаря победе над Люксембургом.
Сборная Украины добыла недостающее очко для попадания в первую корзину при жеребьевке Евро-2020, сыграв вничью с Сербией.
Сборная Англии продолжила уничтожать соперников. В этот раз пострадало Косово.
Сборная Франции, также как и Украина забронировала себе место в первой корзине, обыграв Албанию.
Все результаты отбора Евро-2020 от 17 ноября.
Нападающий Криштиану Роналду обновил личный рекорд в матчах за сборную Португалии.
Также Роналду попросил "Ювентус" купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Мадридский "Реал" определил список из трех вариантов на усиление атаки следующим летом.
"Барселона" продолжит претендовать на нападающего ПСЖ Неймара.
Комментатор Василий Уткин ответил украинскому журналисту, который посмеялся над сборной России после поражения от Бельгии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7