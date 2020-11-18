Главные новости дня: 17 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 ноября.
В Европе состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Испания уничтожила Германию, забив шесть безответных мячей. Португалия в концовке встречи дожала Хорватию. Франция переиграла Швецию. Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе гостей.
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о самом популярном клубе России.
Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это'О может стать игроком "Расинга".
"Ливерпуль" хочет летом 2021 года приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Стало известно, кто из клубов Ла Лиги тратит больше всего на зарплаты игроков в этом сезоне.
СМИ узнали, в связи с чем было принято решение сменить бригаду арбитров на игре 6-го тура Лиги Наций между сборными Сербии и России.
Юрий Семин и Джано Ананидзе отреагировали на интимное видео Артема Дзюбы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18