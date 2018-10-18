Главные новости дня: 17 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные события среды, 17 октября.

И начнём с самой громкой новости дня - Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону". Видимо и каталонский клуб заинтересован в камбэке блудного бразильца, поскольку в прессе уже появилась информация о готовности "сине-гранатовых" включить в возможную сделку двух своих игроков.

В то же время "Барса" может получить дополнительные проблемы, поскольку мадридский "Реал" подал жалобу на извечного соперника в Королевскую испанскую федерацию футбола.

Не всё спокойно и в стане королевского клуба. СМИ утверждают, что столичная команда раскололась на два лагеря.

А вот "Милан" напротив планомерно строит свой проект. Очередным кирпичиком в нём становится перспективный бразилец Лукас Пакета. В среду "Фламенго" официально подтвердил его переезд в Италию.

Между тем, скандальное заявление прозвучало из уст бывшего тренера сборной Аргентины, который сожалеет, что Лионель Месси выбрал национальную команду своей страны, а не Испании.

По всей видимости, не за горами возвращение к работе легендарного Арсена Венгера. Француз назвал даже дату, когда планирует возобновить тренерскую карьеру.

Переходим к делам судебным. 17 октября перед Фемидой предстал полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль. За участие в драке тюрьма ему не грозит, а вот с серьёзной денежной суммой придётся расстаться.

Куда хуже дела у российских скандалистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Пока футболисты надеются покинуть СИЗО, в их деле появились отягчающие факторы.

Также в среду появилась информация о желании главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова подать в отставку. Позднее специалист эти данные опроверг.

Ну а завершим наш дайджест известием о том, что матчи 11-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в связи с трагедией, которая произошла в Керчи.

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