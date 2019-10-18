Главные новости дня: 17 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 октября.
"Интер" нацелился на Артема Дзюбу.
"Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера".
РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина.
Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико.
Глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией.
"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году.
Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси".
Филиппе Коутиньо не вернётся в "Барселону".
КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020.
Иван Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".
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Главные новости дня: 17 октября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3