Главные новости дня: 17 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 октября.

"Интер" нацелился на Артема Дзюбу.

"Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера".

РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина.

Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико.

Глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией.

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году.

Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси".

Филиппе Коутиньо не вернётся в "Барселону".

КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020.

Иван Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".

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