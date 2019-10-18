Главные новости дня: 17 октября

Теги артём дзюбаманчестер юнайтеджоау мариуэшли коул

Главные новости дня: 17 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 октября.

"Интер" нацелился на Артема Дзюбу.

"Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера".

РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина.

Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико.

Глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией.

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году.

Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси".

Филиппе Коутиньо не вернётся в "Барселону".

КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020.

Иван Ракитич не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина

РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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