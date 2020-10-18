Главные новости дня: 17 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 октября.
"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ.
"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками".
"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ.
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби.
"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал".
"Реал" сенсационно проиграл "Кадису".
"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры.
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером".
"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне".
"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией".
Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR.
Малком - лидер рейтинга самых подешевевших футболистов РПЛ за 2020-й год.
Роберт Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте.
Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед".
Вирджил Ван Дейк может пропустить остаток сезона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 октября
-
Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR
-
Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса"
-
Серхио Рамос может не сыграть с "Барселоной"
-
"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", забив три гола в последнюю пятиминутку
-
"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры
-
"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"
-
"Реал" проиграл в Примере впервые с марта
-
Мусаев рассказал о травме Классона
-
Тедеско прокомментировал победу над "Химками"
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Арбитр Федотов: "Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок"
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Только один футболист "Реала" отказался сокращать зарплату в прошлом сезоне
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Ван Дейк может пропустить остаток сезона
-
"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями
-
"Реал" сенсационно проиграл "Кадису"
-
"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал"
-
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером"
-
"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18