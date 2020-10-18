Главные новости дня: 17 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 октября.

"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ.

"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками".

"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ.

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби.

"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал".

"Реал" сенсационно проиграл "Кадису".

"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры.

Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером".

"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне".

"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией".

Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR.

Малком - лидер рейтинга самых подешевевших футболистов РПЛ за 2020-й год.

Роберт Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте.

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед".

Вирджил Ван Дейк может пропустить остаток сезона.

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