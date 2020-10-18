Главные новости дня: 17 октября

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Главные новости дня: 17 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 17 октября.

"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ.

"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками".

"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ.

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби.

"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал".

"Реал" сенсационно проиграл "Кадису".

"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры.

Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером".

"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне".

"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией".

Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR.

Малком - лидер рейтинга самых подешевевших футболистов РПЛ за 2020-й год.

Роберт Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте.

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед".

Вирджил Ван Дейк может пропустить остаток сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR

Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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