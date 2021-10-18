Главные новости дня: 17 октября

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Главные новости дня: 17 октября

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 октября.

В чемпионате России ЦСКА со скандалом обыграл "Урал", а президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов назвал судейство беспределом. "Краснодар" дома едва не проиграл "Уфе". Все результаты 11-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл".

В Лиге 1 "Марсель" разгромил "Лорьян". Все результаты 10-го тура чемпионата Франции. Форвард ПСЖ Мауро Икарди нашел новую девушку.

В чемпионате Германии "Бавария" в матче лидеров уничтожила "Байер". Результаты 8-го тура Бундеслиги.

В Серии А "Наполи" обыграл "Торино", а "Ювентус" победил "Рому".

В чемпионате Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией".

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин получил небольшую травму.

Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сможет выступать за сборную России.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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