Главные новости дня: 17 октября

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 октября.

В чемпионате России ЦСКА со скандалом обыграл "Урал", а президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов назвал судейство беспределом. "Краснодар" дома едва не проиграл "Уфе". Все результаты 11-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл".

В Лиге 1 "Марсель" разгромил "Лорьян". Все результаты 10-го тура чемпионата Франции. Форвард ПСЖ Мауро Икарди нашел новую девушку.

В чемпионате Германии "Бавария" в матче лидеров уничтожила "Байер". Результаты 8-го тура Бундеслиги.

В Серии А "Наполи" обыграл "Торино", а "Ювентус" победил "Рому".

В чемпионате Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией".

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин получил небольшую травму.

Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сможет выступать за сборную России.

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