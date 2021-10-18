Главные новости дня: 17 октября
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 октября.
В чемпионате России ЦСКА со скандалом обыграл "Урал", а президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов назвал судейство беспределом. "Краснодар" дома едва не проиграл "Уфе". Все результаты 11-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Тоттенхэм" в результативном матче победил "Ньюкасл".
В Лиге 1 "Марсель" разгромил "Лорьян". Все результаты 10-го тура чемпионата Франции. Форвард ПСЖ Мауро Икарди нашел новую девушку.
В чемпионате Германии "Бавария" в матче лидеров уничтожила "Байер". Результаты 8-го тура Бундеслиги.
В Серии А "Наполи" обыграл "Торино", а "Ювентус" победил "Рому".
В чемпионате Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией".
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин получил небольшую травму.
Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сможет выступать за сборную России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18