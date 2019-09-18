Главные новости дня: 17 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 сентября.
Итоги матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом", "РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу.
Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью, а "Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время.
"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль", "Зальзбург" разгромил "Генк".
"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию".
"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ, "Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль".
Кокорин и Мамаев вышли на свободу, нападающий подписал контракт с "Зенитом".
"Крылья Советов" готовы предложить контракт Мамаеву.
Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась.
Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения.
Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу.
"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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главное
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"
-
Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов
-
"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
-
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"Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время
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"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ
-
"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов
-
1
"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"
-
1
Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов
-
"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
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1
Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда
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Дзюба остался недовольным после матча с "Лионом"
-
Игрок "Краснодара" Уткин назвал Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории
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2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1