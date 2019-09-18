Главные новости дня: 17 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 сентября.

Итоги матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом", "РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу.

Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью, а "Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время.

"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль", "Зальзбург" разгромил "Генк".

"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию".

"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ, "Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль".

Кокорин и Мамаев вышли на свободу, нападающий подписал контракт с "Зенитом".

"Крылья Советов" готовы предложить контракт Мамаеву.

Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась.

Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения.

Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу.

"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru