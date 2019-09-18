Главные новости дня: 17 сентября

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Главные новости дня: 17 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 сентября.

Итоги матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом""РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу.

Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью, а "Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время.

"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль", "Зальзбург" разгромил "Генк".

"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию".

"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ, "Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль".

Кокорин и Мамаев вышли на свободу, нападающий подписал контракт с "Зенитом".

"Крылья Советов" готовы предложить контракт Мамаеву.

Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась.

Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения.

Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу.

"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов

"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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