Главные новости дня: 17 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 сентября.

Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы.

"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20.

Дубль Швеца помог "Ахмату" разгромить "Знамя" в Кубке России.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 32-е место, Бельгия сохранила лидерство.

"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова.

Президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу вынесут вотум недоверия.

Экс-тренер "Интера" может возглавить сборную Нидерландов.

Далер Кузяев может стать игроком "Аталанты".

"Зенит" готов купить нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Кике Сетьен подаст в суд на "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru