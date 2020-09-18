Главные новости дня: 17 сентября

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Главные новости дня: 17 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 17 сентября.

Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы.

"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20.

Дубль Швеца помог "Ахмату" разгромить "Знамя" в Кубке России.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 32-е место, Бельгия сохранила лидерство.

"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова.

Президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу вынесут вотум недоверия.

Экс-тренер "Интера" может возглавить сборную Нидерландов.

Далер Кузяев может стать игроком "Аталанты".

"Зенит" готов купить нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Кике Сетьен подаст в суд на "Барселону".

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"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова

"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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