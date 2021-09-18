Главные новости дня: 17 сентября
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 сентября.
Руководство "Барселоны" приняло решение назначить нового главного тренера.
Ла Лига создала логотип и фирменный стиль для классического противостояния между "Барселоной" и "Реалом".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию со своего лесного отдыха.
Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в реанимацию. Впрочем, дочь бразильца успокоила всех футбольных фанатов.
Агент Тимур Гурцкая высказался о гипотетической продаже "Спартака".
Пресс-служба Криштиану Роналду прокомментировала информацию о том, что футболист сменил дом из-за надоевших овец.
В сборной Украины назвали состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати в ближайшее время выйдет на поле впервые за 10 месяцев.
Агент Эрлинга Холанда высказался о возможном трансфере игрока в мадридский "Реал".
"Реал" испытывает проблема с составом из-за череды травм перед матчем против "Валенсии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18