Главные новости дня: 17 сентября

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 сентября.

Руководство "Барселоны" приняло решение назначить нового главного тренера.

Ла Лига создала логотип и фирменный стиль для классического противостояния между "Барселоной" и "Реалом".

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию со своего лесного отдыха.

Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в реанимацию. Впрочем, дочь бразильца успокоила всех футбольных фанатов.

Агент Тимур Гурцкая высказался о гипотетической продаже "Спартака".

Пресс-служба Криштиану Роналду прокомментировала информацию о том, что футболист сменил дом из-за надоевших овец.

В сборной Украины назвали состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати в ближайшее время выйдет на поле впервые за 10 месяцев.

Агент Эрлинга Холанда высказался о возможном трансфере игрока в мадридский "Реал".

"Реал" испытывает проблема с составом из-за череды травм перед матчем против "Валенсии".

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