Главные новости дня: 17 января

Soccernews.ru выделяет главные футбольные события, которые произошли в четверг, 17 января.

В Кубке Испании "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Впрочем, каталонскому клубу грозит исключение из турнира из-за молодого игрока.

Отчет о матче "Барселона" - "Леванте"

В других матчах "Реал Сосьедад" и "Бетис" сыграли вничью, "Эспаньол" победил "Вильярреал".

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Испании.

"Барселона" не исключает вероятности продажи Филиппе Коутиньо за 100 миллионов евро.

"Реал" хочет обменять Гарета Бэйна на Кристиана Эриксена. Также Эриксеном интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".

"Барселона" по-прежнему ищет форварда и интересуется Карлосом Велой.

ПСЖ интересуется игрокам "Зенита" Леандро Паредесом и Клаудио Маркизио.

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