Главные новости дня: 17 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 января.
"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги.
Эшли Янг стал игроком "Интера".
"Аталанта" выкупила Дувана Сапату.
Станислав Черчесов подтвердил продление контракта с РФС.
Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год.
Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд.
Артем Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока.
Александру Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы.
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга".
"Интер" повысил предложение по Кристиану Эриксену.
Маурисио Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 17 января
-
"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами
-
"Порту" уступил "Браге" в матче португальской Примейры
-
"Реал" нашел долгосрочную замену Рамосу
-
"Марсель" переиграл "Гранвилле" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Хетафе" на выезде разгромил "Леганес"
-
"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться футболистами
-
"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
-
Бэйл не попал в заявку "Реала" на игру против "Севильи"
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Тренер "Шахтера" Срна завершил стажировку в "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с Байи
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1
Милевский: "Люблю выпить, но я не алкоголик"
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1
Сетьен: "Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова"
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Кононов может возглавить чемпиона Латвии
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Официально: Эшли Янг стал игроком "Интера"
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"Тоттенхэм" хочет подписать Виллиана
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1
Абрамович загорелся желанием приобрести Санчо
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Новичок ЦСКА Шкурин выбрал игровой номер
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"Локомотив" заинтересовался хавбеком "Бешикташа"
-
"Реал" интересуется тремя футболистами "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14