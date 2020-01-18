Главные новости дня: 17 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 января.

"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги.

Эшли Янг стал игроком "Интера".

"Аталанта" выкупила Дувана Сапату.

Станислав Черчесов подтвердил продление контракта с РФС.

Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год.

Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд.

Артем Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока.

Александру Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы.

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга".

"Интер" повысил предложение по Кристиану Эриксену.

Маурисио Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед".

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