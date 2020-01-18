Главные новости дня: 17 января

Теги шалькеэшли янгдуван сапатаалександр соболев

Главные новости дня: 17 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 17 января.

"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги.

Эшли Янг стал игроком "Интера".

"Аталанта" выкупила Дувана Сапату.

Станислав Черчесов подтвердил продление контракта с РФС.

Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год.

Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд.

Артем Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока.

Александру Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы.

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга".

"Интер" повысил предложение по Кристиану Эриксену.

Маурисио Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
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