Главные новости дня: 17 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 января.

"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону".

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас".

"Интер" обыграл "Ювентус" и догнал по очкам лидирующий "Милан".

"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину".

Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом".

Арустамян анонсировал переход Кристияна Бистровича в турецкий клуб.

Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико".

"Аякс" не хочет отдавать Квинси Промеса в аренду "Спартаку".

"Реал" предложил Серхио Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой.

Джорджиньо Вейналдум летом перейдет в "Барселону".

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