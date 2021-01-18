Главные новости дня: 17 января

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Главные новости дня: 17 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 января.

"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону".

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас".

"Интер" обыграл "Ювентус" и догнал по очкам лидирующий "Милан".

"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину".

Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом".

Арустамян анонсировал переход Кристияна Бистровича в турецкий клуб.

Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико".

"Аякс" не хочет отдавать Квинси Промеса в аренду "Спартаку".

"Реал" предложил Серхио Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой.

Джорджиньо Вейналдум летом перейдет в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону"

"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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