Главные новости дня: 17 января

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Главные новости дня: 17 января

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 января.

ФИФА объявила лауреатов призов по итогам 2021 года. Лучшим игроком признан Роберт Левандовски, лучший вратарь - Эдуар Менди, лучшим тренером стал Томас Тухель. Также выбраны лучший гол года и команда года.

ФИФА вручила специальный приз нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В чемпионате Италии "Милан" проиграл "Специи", "Фиорентина" разгромила "Дженоа". Все результаты 22-го тура Серии А.

На Кубке Африки оба матча дня завершились ничьими.

Алжирец Антар Яхья получил должность в "Спартаке". Также спартаковцы объявили состав на первый сбор в ОАЭ.

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу огласил заявку команды на матчи чемпионата Европы-2022.

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити серьезно травмировался на тренировке.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема самым титулованным французским футболистом в истории.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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