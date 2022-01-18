Главные новости дня: 17 января

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 17 января.

ФИФА объявила лауреатов призов по итогам 2021 года. Лучшим игроком признан Роберт Левандовски, лучший вратарь - Эдуар Менди, лучшим тренером стал Томас Тухель. Также выбраны лучший гол года и команда года.

ФИФА вручила специальный приз нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В чемпионате Италии "Милан" проиграл "Специи", "Фиорентина" разгромила "Дженоа". Все результаты 22-го тура Серии А.

На Кубке Африки оба матча дня завершились ничьими.

Алжирец Антар Яхья получил должность в "Спартаке". Также спартаковцы объявили состав на первый сбор в ОАЭ.

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу огласил заявку команды на матчи чемпионата Европы-2022.

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити серьезно травмировался на тренировке.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема самым титулованным французским футболистом в истории.

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