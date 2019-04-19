Главные новости дня: 18 апреля
Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в четверг, 18 апреля.
"Челси" и "Арсенал" обыграли соответственно, "Славию" и "Наполи", и вышли в полуфинал Лиги Европы. Еще двумя полуфиналистами стали "Валенсия" и "Айнтрахт", которые оказались сильнее "Вильярреала" и "Бенфики".
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы.
Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова выразила недовольство ходом суда над ее мужем.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду задумался о смене клуба. Ранее "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Аяксу" в четвертьфинале.
"Барселона" потеряла Самуэля Умтити из-за травмы. Француз может пропустить остаток сезона.
"Реал" может отказаться от трансфера Поля Погба. Зато переговоры по трансферу Эдена Азара почти завершены.
"Ювентус" готовит перестройку состава летом и может продать Миралема Пьянича и Пауло Дибалу.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 18 апреля
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Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"
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Жена экс-спартаковца Макеева - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Мы рабы в своей стране"
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Четыре английских клуба пробились в полуфиналы еврокубков впервые за последние 35 лет
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"Челси" установил рекорд еврокубков для английских клубов
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Определились все полуфиналисты Лиги Европы
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"Челси" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги Европы
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Жиру догнал Месси по числу голов в еврокубках в этом сезоне
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25