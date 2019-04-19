Главные новости дня: 18 апреля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в четверг, 18 апреля.

"Челси" и "Арсенал" обыграли соответственно, "Славию" и "Наполи", и вышли в полуфинал Лиги Европы. Еще двумя полуфиналистами стали "Валенсия" и "Айнтрахт", которые оказались сильнее "Вильярреала" и "Бенфики".

Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы.

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова выразила недовольство ходом суда над ее мужем.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду задумался о смене клуба. Ранее "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Аяксу" в четвертьфинале.

"Барселона" потеряла Самуэля Умтити из-за травмы. Француз может пропустить остаток сезона.

"Реал" может отказаться от трансфера Поля Погба. Зато переговоры по трансферу Эдена Азара почти завершены.

"Ювентус" готовит перестройку состава летом и может продать Миралема Пьянича и Пауло Дибалу.

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