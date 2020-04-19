Главные новости дня: 18 апреля

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Главные новости дня: 18 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 апреля.

Клуб АПЛ хочет имитировать шум болельщиков в матчах без зрителей.

Три клуба могут сняться с ФНЛ.

ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ.

Marca выпустила статью, посвященную Андрею Аршавину.

"Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах.

Жоан Лапорта готов вернуться на пост президента "Барселоны".

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак".

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку.

ПСЖ требует включения трёх игроков "Барселоны" в сделку по Неймару.

Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва.         

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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