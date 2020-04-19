Главные новости дня: 18 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 апреля.
Клуб АПЛ хочет имитировать шум болельщиков в матчах без зрителей.
Три клуба могут сняться с ФНЛ.
ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ.
Marca выпустила статью, посвященную Андрею Аршавину.
"Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах.
Жоан Лапорта готов вернуться на пост президента "Барселоны".
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак".
Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку.
ПСЖ требует включения трёх игроков "Барселоны" в сделку по Неймару.
Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18