Главные новости дня: 18 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 апреля.

"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе".

ЦСКА в гостях проиграл "Сочи".

"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе".

"Атлетико" уничтожил "Эйбар".

Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом".

Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер".

ПСЖ вырвал победу в матче с сумасшедшей концовкой.

Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге.

Валерий Карпин может вернуться в "Спартак".

СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020.

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