Главные новости дня: 18 апреля

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Главные новости дня: 18 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 апреля.

"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе".

ЦСКА в гостях проиграл "Сочи".

"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе".

"Атлетико" уничтожил "Эйбар".

Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом".

Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер".

ПСЖ вырвал победу в матче с сумасшедшей концовкой.

Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге.

Валерий Карпин может вернуться в "Спартак".

СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Зенит" нацелился на Умтити

"Зенит" нацелился на Умтити

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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