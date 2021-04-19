Главные новости дня: 18 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 апреля.
"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе".
ЦСКА в гостях проиграл "Сочи".
"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе".
"Атлетико" уничтожил "Эйбар".
Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом".
Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Вердер".
ПСЖ вырвал победу в матче с сумасшедшей концовкой.
Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге.
Валерий Карпин может вернуться в "Спартак".
СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 апреля
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Стало известно, кто станет президентом Суперлиги в случае ее образования
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"Зенит" нацелился на Умтити
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Невилл призвал снять очки с клубов АПЛ, согласившихся играть в Суперлиге
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"Лион" добыл победу над "Нантом"
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1
"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"
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"Наполи" и "Интер" не выявили победителя
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Слуцкий недоволен судейством в матче с "Уралом"
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1
Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте
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Тедеско извинился за поражение от "Уфы"
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"Лестер" вышел в финал Кубка Англии
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Олич прокомментировал поражение от "Сочи"
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Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге
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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"
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УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги
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"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов
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Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге
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"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами
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1
"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе"
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"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18