Главные новости дня: 18 апреля
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 апреля.
В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду произошла страшная трагедия.
В чемпионате Испании "Барселона" неожиданно уступила "Кадису". Результаты 32-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Италии "Аталанта" проиграла "Вероне". Все результаты 33-го тура Серии А.
"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием.
Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию.
Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил огромную сумму за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии.
"Реал" может отказаться от трансфера Эрлинга Холанда.
Тренер Виктор Гончаренко может вернуться в РПЛ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 апреля
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Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
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"Аталанта" потерпела третье поражение подряд в Серии А
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Руни отреагировал на вылет своего клуба в третий дивизион
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Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи"
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Мостовой рассказал, почему его бесит Гончаренко
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Баженов рассказал о строгости Карпина в "Спартаке"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18