Главные новости дня: 18 апреля

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Главные новости дня: 18 апреля

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 апреля.

В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду произошла страшная трагедия.

В чемпионате Испании "Барселона" неожиданно уступила "Кадису". Результаты 32-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" проиграла "Вероне". Все результаты 33-го тура Серии А.

"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием.

Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил огромную сумму за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии.

"Реал" может отказаться от трансфера Эрлинга Холанда.

Тренер Виктор Гончаренко может вернуться в РПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А

Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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