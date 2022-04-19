Главные новости дня: 18 апреля

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 апреля.

В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду произошла страшная трагедия.

В чемпионате Испании "Барселона" неожиданно уступила "Кадису". Результаты 32-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Аталанта" проиграла "Вероне". Все результаты 33-го тура Серии А.

"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием.

Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил огромную сумму за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии.

"Реал" может отказаться от трансфера Эрлинга Холанда.

Тренер Виктор Гончаренко может вернуться в РПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru