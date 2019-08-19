Главные новости дня: 18 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 августа.

В чемпионате России "Локомотив" обыграл "Динамо" в московском дерби.

В английской Премьер-лиге "Челси" добился лишь ничьей в матче 2-го тура с "Лестером".

В Лиге 1 ПСЖ сенсационно проиграл "Ренну". Неймар по-прежнему не играет.

В 1-м туре чемпионате Испании "Атлетико" добыл непростую победу над "Хетафе".

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу Неймара и сделала очередное предложение ПСЖ.

ПСЖ выставил новые условия по трансферу Неймара.

Французский полузащитник Франк Рибери не перейдет в "Спартак".

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли обрел новый клуб.

Стали известны детали перехода полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию".

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