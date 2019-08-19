Главные новости дня: 18 августа

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Главные новости дня: 18 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 августа.

В чемпионате России "Локомотив" обыграл "Динамо" в московском дерби.

В английской Премьер-лиге "Челси" добился лишь ничьей в матче 2-го тура с "Лестером".

В Лиге 1 ПСЖ сенсационно проиграл "Ренну". Неймар по-прежнему не играет.

В 1-м туре чемпионате Испании "Атлетико" добыл непростую победу над "Хетафе".

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу Неймара и сделала очередное предложение ПСЖ

ПСЖ выставил новые условия по трансферу Неймара.

Французский полузащитник Франк Рибери не перейдет в "Спартак".

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли обрел новый клуб.

Стали известны детали перехода полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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