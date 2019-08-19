Главные новости дня: 18 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 августа.
В чемпионате России "Локомотив" обыграл "Динамо" в московском дерби.
В английской Премьер-лиге "Челси" добился лишь ничьей в матче 2-го тура с "Лестером".
В Лиге 1 ПСЖ сенсационно проиграл "Ренну". Неймар по-прежнему не играет.
В 1-м туре чемпионате Испании "Атлетико" добыл непростую победу над "Хетафе".
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно.
"Барселона" продолжает переговоры по трансферу Неймара и сделала очередное предложение ПСЖ.
ПСЖ выставил новые условия по трансферу Неймара.
Французский полузащитник Франк Рибери не перейдет в "Спартак".
Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли обрел новый клуб.
Стали известны детали перехода полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 августа
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Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"
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ПСВ обыграл "Хераклес" в 3-м туре Эредивизии
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ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции
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ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"
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Дани Алвес забил гол в первом же матче за "Сан-Паулу"
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"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины
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Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову
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В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"
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Лэмпард сравнил поражение "Челси" от "МЮ" с ничьей в матче против "Лестера"
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Малком и Дриусси пропустят матч со "Спартаком"
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"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона
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"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура
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"Фиорентина" одержала победу над "Монцей" в матче 3-го раунда Кубка Италии
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"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии
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Официально: Балотелли перешел в "Брешию"
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Семин: "Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся"
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"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"
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Голкипер "Уфы" Беленов прокомментировал домашнюю победу над "Ростовом"
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"Челси" и "Лестер" закончили безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0