Главные новости дня: 18 августа

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Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман.

"Барселона" уволила Эрика Абидаля.

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту".

Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА.

"Зенит" может подписать хавбека "Монпелье".

Семь футболистов "Интера" включены в команду недели в Лиге Европы.

СМИ: Смолов продолжит карьеру в Турции.

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга".

Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов.

Хавбек "Краснодара" Классон вышел на поле впервые после серьезной травмы.
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Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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