Главные новости дня: 18 августа

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Главные новости дня: 18 августаФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 августа.

Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов.

Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом".

Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России.

"Ювентус" подписал чемпиона Европы.

"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая".

Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

Агент Криштиану Роналду действительно искал новый клуб португальцу.     

Мартин Эдегор перейдет в "Арсенал".

У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером Мбаппе.

Криштиану Роналду продолжает расширять свой бизнес по пересадке волос в Испании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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