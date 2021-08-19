Главные новости дня: 18 августа

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 августа.

Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов.

Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом".

Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России.

"Ювентус" подписал чемпиона Европы.

"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая".

Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

Агент Криштиану Роналду действительно искал новый клуб португальцу.

Мартин Эдегор перейдет в "Арсенал".

У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером Мбаппе.

Криштиану Роналду продолжает расширять свой бизнес по пересадке волос в Испании.

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