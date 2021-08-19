Главные новости дня: 18 августа
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 августа.
Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов.
Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом".
Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России.
"Ювентус" подписал чемпиона Европы.
"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая".
Килиан Мбаппе определился со своим будущим.
Агент Криштиану Роналду действительно искал новый клуб португальцу.
Мартин Эдегор перейдет в "Арсенал".
У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером Мбаппе.
Криштиану Роналду продолжает расширять свой бизнес по пересадке волос в Испании.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа
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Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов
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ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча
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Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России
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Главные новости дня: 18 августа
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"Фламенго" арендует игроков "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
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"Фенербахче" готовит предложение "Краснодару" по Вильене
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В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча
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"Ростов" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна
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"Лион" близок к аренде защитника "Челси"
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Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа
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Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов
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"Селтик" обыграл АЗ в матче раунда плей-офф Лиги Европы
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"Арсенал" договорился о трансфере Рэмсдейла
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"Краснодар" представил третий комплект формы
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Агент Роналду действительно искал новый клуб португальцу
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ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча
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"Атлетико" продлил контракт с Льоренте
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Осечка "Динамо" и неожиданный лидер чемпионата: все результаты 4-го тура УПЛ
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"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши
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Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича
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Джорджина высмеяла комментарий Анчелотти о Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18