Главные новости дня: 18 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 декабря.

"Барселона" и "Реал" завершили класико вничью.

"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги.

"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией".

"Бавария" добыла волевую победу над "Фрайбургом".

ПСЖ разгромил "Ле-Ман" в 1/8 финала Кубка французской лиги.

УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы.

"Спартак" продлил контракт с Педро Рошей.

Артем Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году.

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана.

"Сочи" разорвал контракт с Федором Кудряшовым.

Юрий Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер".

"Манчестер Юнайтед" не позволит Полю Погба покинуть команду в январское трансферное окно.

Микель Артета станет новым тренером "Арсенала".

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