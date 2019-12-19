Главные новости дня: 18 декабря

Теги барселонареал мадридливерпульбавария мюнхен

Главные новости дня: 18 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 декабря.

"Барселона" и "Реал" завершили класико вничью.

"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги.

"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией".

"Бавария" добыла волевую победу над "Фрайбургом".

ПСЖ разгромил "Ле-Ман" в 1/8 финала Кубка французской лиги.

УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы.

"Спартак" продлил контракт с Педро Рошей.

Артем Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году.

Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана.

"Сочи" разорвал контракт с Федором Кудряшовым.

Юрий Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер".

"Манчестер Юнайтед" не позволит Полю Погба покинуть команду в январское трансферное окно.

Микель Артета станет новым тренером "Арсенала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги

"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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