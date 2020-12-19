Главные новости дня: 18 декабря

Теги спартак москваалександр кокоринкике сетьенборуссия дортмундлионель месси

Главные новости дня: 18 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 декабря.

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону".

Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места.

Илья Геркус может стать президентом ФНЛ.

Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов.

Александр Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака".

Виктор Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона.

Лионель Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января.

Александр Кокорин может покинуть "Спартак".

"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера.

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен может возглавить "Спартак".

"Барселона" может продать Филиппе Коутиньо.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов