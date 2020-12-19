Главные новости дня: 18 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 декабря.

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону".

Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места.

Илья Геркус может стать президентом ФНЛ.

Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов.

Александр Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака".

Виктор Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона.

Лионель Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января.

Александр Кокорин может покинуть "Спартак".

"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера.

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен может возглавить "Спартак".

"Барселона" может продать Филиппе Коутиньо.

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