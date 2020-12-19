Главные новости дня: 18 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 декабря.
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону".
Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места.
Илья Геркус может стать президентом ФНЛ.
Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов.
Александр Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака".
Виктор Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона.
Лионель Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января.
Александр Кокорин может покинуть "Спартак".
"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера.
Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен может возглавить "Спартак".
"Барселона" может продать Филиппе Коутиньо.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 18 декабря
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Экс-тренер "Динамо" Новиков назвал идеального тренера для "Спартака"
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Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито высказался о возможном интересе ПСЖ к Месси
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"Вулверхэмптон" нацелился на нападающего "Ливерпуля"
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"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры
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Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги
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"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко
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Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"
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Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
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Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
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Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
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Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
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Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
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Месси получил награду от князя Монако
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Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
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Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18