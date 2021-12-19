Главные новости дня: 18 декабря
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 декабря.
В 18-м туре чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эльче", а "Севилья" победила "Атлетико".
В 18-м туре Серии А "Ювентус" обыграл "Болонью", а "Рома" разгромила "Аталанту".
В 17-м туре Бундеслиги "РБ Лейпциг" уступил "Арминии", а дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте".
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Лидс".
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в английский клуб.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд зимой может перейти в "Реал".
"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном.
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Главные новости дня: 18 декабря
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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге
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"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18