Главные новости дня: 18 декабря

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Главные новости дня: 18 декабря

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 декабря.

В 18-м туре чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эльче", а "Севилья" победила "Атлетико".

В 18-м туре Серии А "Ювентус" обыграл "Болонью", а "Рома" разгромила "Аталанту".

В 17-м туре Бундеслиги "РБ Лейпциг" уступил "Арминии", а дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте".

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Лидс".

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в английский клуб.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд зимой может перейти в "Реал".

"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги

"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
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15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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