Главные новости дня: 18 декабря

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 декабря.

В 18-м туре чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эльче", а "Севилья" победила "Атлетико".

В 18-м туре Серии А "Ювентус" обыграл "Болонью", а "Рома" разгромила "Аталанту".

В 17-м туре Бундеслиги "РБ Лейпциг" уступил "Арминии", а дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте".

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Лидс".

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может вернуться в английский клуб.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд зимой может перейти в "Реал".

"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru