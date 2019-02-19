Главные новости дня: 18 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 февраля.

В этот день определился последний четвертьфиналист Кубка Англии - им стал "Манчестер Юнайтед", обыгравший в гостях "Челси".

После этого матча состоялась жеребьёвка 1/4 финала турнира, с результатами которой Вы можете ознакомиться здесь.

Тем временем, в итальянской Серии А "Рома" добыла победу над "Болоньей".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "БОЛОНЬЯ"

В испанской Примере в понедельник вечером "Атлетик" из Бильбао одолел "Уэску".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "АТЛЕТИК"

В немецкой Бунлеслиге прогремела сенсация - дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с последней командой чемпионата.

Не обделим вниманием сегодня и Турцию. Там защитник сборной России Фёдор Кудряшов дебютировал в составе "Истанбула" и сразу же принёс своей команде важную победу.

А теперь дайджест из самых заметных новостей минувших суток.

"Арсенал" вступил в борьбу за де Лигта

Зидан поставил перед "Челси" два серьезных условия

В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены

Хамшик перешел в "Далянь Ифан"

"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу

EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19

Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"

Нани стал игроком "Орландо Сити"

Ну и напоследок хохма с тренировки "Зенита". Антон Заболотный повеселил своих партнёров по команде, а затем благодаря клубной пресс-службе и всю интернет-общественность.

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