Главные новости дня: 18 февраля

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Главные новости дня: 18 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 февраля.

В этот день определился последний четвертьфиналист Кубка Англии - им стал "Манчестер Юнайтед", обыгравший в гостях "Челси".

После этого матча состоялась жеребьёвка 1/4 финала турнира, с результатами которой Вы можете ознакомиться здесь.

Тем временем, в итальянской Серии А "Рома" добыла победу над "Болоньей".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "БОЛОНЬЯ"

В испанской Примере в понедельник вечером "Атлетик" из Бильбао одолел "Уэску".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "АТЛЕТИК"

В немецкой Бунлеслиге прогремела сенсация - дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с последней командой чемпионата.

Не обделим вниманием сегодня и Турцию. Там защитник сборной России Фёдор Кудряшов дебютировал в составе "Истанбула" и сразу же принёс своей команде важную победу.

А теперь дайджест из самых заметных новостей минувших суток.

"Арсенал" вступил в борьбу за де Лигта

Зидан поставил перед "Челси" два серьезных условия

В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены

Хамшик перешел в  "Далянь Ифан"

"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу

EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19

Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"

Нани стал игроком "Орландо Сити"

Ну и напоследок хохма с тренировки "Зенита". Антон Заболотный повеселил своих партнёров по команде, а затем благодаря клубной пресс-службе и всю интернет-общественность.

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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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